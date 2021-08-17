Предложение премировать вакцинирующих граждан медков поддержали в Госдуме

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с RT оценила идею давать премии медикам, которые занимаются вакцинацией населения. По ее мнению, это правильная инициатива.

«Абсолютно за, полностью согласна с таким мнением. Действительно, те, кто сегодня проводят вакцинацию, находятся в очень сложных условиях. Это не просто большая профессиональная нагрузка, это колоссальный еще и физический труд, потому что нужно вакцинировать максимально большое количество жителей России, и, на мой взгляд, это то самое, особое выполнение задания, за которое стоит не просто премировать, но и наградить более высокими наградами», — сказала Бессараб.

Премировать медработников, участвовавших в вакцинации населения, предложил член Общественной палаты Султан Хамзаев. По его мнению, премию в размере двух окладов стоит выдавать медикам, участвовавшим в обеспечении массовой вакцинации не менее четырех месяцев.