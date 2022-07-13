Предложение предоставить дополнительные выходные работникам села оценили в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев оценил предложение о предоставлении работающим на селе мужчинам дополнительных выходных. Об этом написал RT.

По словам парламентария, эту инициативу следует обсуждать с работодателями и профсоюзами, поскольку на селе работник может попросить выходной день и чаще всего работодатель идет навстречу.

«Кроме того, часто работа носит сезонный характер. Во время рабочего сезона предоставлять дополнительные выходные дни достаточно сомнительно», — отметил депутат.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить право на дополнительные выходные для сельских жителей.