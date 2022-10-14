Предложение повысить скидку на ЖКХ пожилым ветеранам поддержали в Союзе пенсионеров | 360°

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Предложение повысить скидку на ЖКХ пожилым ветеранам поддержали в Союзе пенсионеров

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить скидку на коммунальные услуги для ветеранов боевых действий старше 60 лет. В разговоре с RT это предложение поддержал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

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Он отметил, что организация поддерживает любые инициативы, связанные с предоставлением льгот пожилым людям. При этом повышенные скидки должны компенсироваться из федерального или регионального бюджета, подчеркнул Рязанский.

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