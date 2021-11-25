Предложение обязать дошкольные учреждения возмещать средства за пропуски по болезни поддержали в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT поддержала идею обязать дошкольные учреждения возвращать средства за пропуски ребенка по уважительной причине. С таким предложением ранее выступил депутат Евгений Федоров.

Депутат отметил, что дошкольные образовательные учреждения не всегда включают в договор такое обязательство. Бессараб согласилась, что родители должны получать назад оплату за дни пропусков ребенка, подтвержденные больничным листом.

«Я думаю, что если есть такие нарушения, то необходимо устранить возможность допускать подобное. Если ребенок болеет и пропускает занятия — это действительно уважительная причина. А раз услуга не оказана по уважительной причине, то и деньги должны быть возвращены», — сказала она.