Предложение о внедрении бесплатного проезда на поездах для школьников из новых регионов поддержали | 360°

Общество 25 октября 2022, 16:26 Предложение о внедрении бесплатного проезда на поездах для школьников из новых регионов поддержали

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов прокомментировал идею о предоставлении школьникам из новых регионов бесплатного проезда на поездах дальнего следования. Об этом написал RT.

По словам политолога, реализация данной идеи не станет обременительной для российского бюджета.

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«Очень здравое предложение. Его реализация не станет обременительной для российского бюджета, но при этом заметно облегчит интегрирование новых регионов в состав России», — добавил он.

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Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из новых регионов до 2024 года включительно.