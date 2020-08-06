Предложение о распределении студентов-платников назвали гарантией первой работы

Распределение студентов, которые поступили на платное отделение в вуз, но оплатить учебу не в состоянии, — это гарантированное право молодежи на первое рабочее место. Таким мнением с «360» поделился автор инициативы по поддержке россиян, которым не хватает средств на высшее образование, член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

«Во-первых, это гарантированное право для молодежи на первое рабочее место. Вы прекрасно знаете, что сегодня с этим большая проблема. У нас свыше 50% выпускников работают не по специальности, не могут найти себе рабочее место», — заявил Хамзаев.

Собеседник добавил, что в связи с новой реальностью на фоне пандемии коронавируса платежеспособность жителей России падает. В этой ситуации государство обязано поддерживать граждан, особенно молодежь.

«Мы рассчитываем, что нас услышат и поддержат», — подытожил общественник.

Ранее Хамзаев направил письмо главе Минтруда России Антону Котякову с предложением возродить схему распределения студентов, которые прошли на платное отделение, но оплачивать учебу не могут. Член ОПР считает, что в России нужно разрешить договоры на обучение на безвозмездной основе при обязательстве двухлетней отработки после окончания вуза в любом регионе России по профессиональному направлению.

Если студента отчислят или он откажется от распределения, его обяжут полностью оплатить свою учебу.