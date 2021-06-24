Предложение о привлечении пенсионеров к работе на стройках разъяснили

Привлечение неработающих пенсионеров на стройки обсуждается только по отдельным видам строительных работ. Это будет возможно только на добровольной основе и при условии отсутствия физической активности, заявили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Представители политика объяснили, что Хуснуллин предложил привлекать на стройки уже неработающих профессионалов и только на некоторые виды работ. В качестве примера вице-премьер привел свой опыт работы по проектированию метрополитена, сообщило РИА «Новости».

В аппарате подчеркнули, что предложение Хуснуллина могли неправильно понять, потому что СМИ привели его речь лишь частично. Так могло сложиться впечатление, что вице-премьер предлагает решать проблему дефицита строителей с помощью пенсионеров.

С идеей о привлечении пенсионеров на стройки политик выступил на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства.

Он указал на демографический провал 90-х и начала нулевых и высказал мнение, что в России можно рассмотреть привлечение неработающих пенсионеров в сферу строительства. По оценке вице-премьера, к 2024 году нужно привлечь к работе в этой отрасли не менее пяти миллионов человек. Выходом из сложной ситуации он также видит привлечение мигрантов.