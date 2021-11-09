Предложение о переводе части НДПИ на счета несовершеннолетних оценили в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина о переводе части собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних. Об этом написал RT.

По словам депутата, такая программа уже существует в ОАЭ. Однако там население страны составляет около 10 миллионов человек, в то время когда числа в России заметно выше.

«Но мы должны понимать, что во всех ОАЭ живут, по-моему, около 10 млн человек. У нас достаточно большая страна. И вместе с тем средства опосредованно, в том числе от НДПИ, идут в том числе и на поддержку малышей. Что такое материнский капитал? Это те самые отчисления», — подчеркнула она.

Депутат также добавила, что маткапитал будет ежегодно индексироваться, вне зависимости от того, будет Россия добывать нефть, газ или нет.