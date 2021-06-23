Предложение о дополнительных пособиях для многодетных семей поддержали в Госдуме

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила выплачивать дополнительные пособия многодетным семьям. Эту инициативу поддержал депутат Госдумы Ярослав Нилов, сообщила ОСН.

Волынец предложила ввести «многодетный» капитал в сумме 100 тысяч рублей. Эти средства должны выплачиваться многодетным семьям до достижения младшим ребенком совершеннолетия.

Нилов заявил, что поддерживает инициативу и подчеркнул, что помогать надо тем семьям, которые действительно нуждаются в дополнительных средствах.

«Помощь должен получать тот, кто, действительно, в ней нуждается, должна быть адресность. Многодетные семьи есть и у олигархов, им не нужен дополнительный капитал, есть семьи крупных чиновников с большими зарплатами, семьи крупных бизнесменов. Есть, наоборот, многодетные семьи, где требуется дополнительная материальная поддержка», — пояснил депутат.