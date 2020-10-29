Предложение начислять пенсии по «рангам» оценили в Совфеде

Парламентарий заметил, что идеальных пенсионных систем не бывает, поскольку у них бывают и минусы, и плюсы. По его словам, сейчас невозможно давать какие-то оценки предложению начислять пенсии по «рангам».

«Это серьезнейшая работа тех специалистов, которые занимаются глобальными расчетами, связанными с долгосрочными перспективами наполнения пенсионной системы из расчета на несколько десятилетий, как правило, на время трудовой биографии одного человека», — обратил внимание первый зампред Комитета Совфеда по социальной политике.