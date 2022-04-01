Предложение Минпромторга отказаться от кассовых чеков поддержали в НИУ ВШЭ

В Минторге предложили снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Эту инициативу прокомментировал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, написал RT.

По словам экономиста, это решение, скорее всего, обусловлено возможным дефицитом в стране бумаги.

«Я придерживаюсь мнения Минпромторга, а они мотивируют это возможным дефицитом бумаги», — сказал он.

Остапкович отметил, что если люди не будут получать чеки на руки, ничего существенного не случится. На его взгляд, на чеках расходуется слишком много бумаги, однако это не целесообразно, поскольку вся информация о продажах сохраняется в теле самой кассы.