Предложение депутата Рады переименовать Россию в Московию раскритиковали в Госдуме

Украинский депутат Верховной рады Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию. На это заявление с резким негативом отреагировали депутаты Государственной думы.

По словам вице-спикера нижней палаты Игоря Лебедева, Потураеву стоит обратить внимание на проблемы своей страны. Он подчеркнул, что предложение украинца можно рассматривать только как заявление малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека.

«Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. <…> Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился», — сказал Лебедев в эфире НСН.

Депутат Руслан Бальбек назвал идею депутата Рады аморальной. Он отметил, что то, как украинцы будут называть Россию, является делом Украины.

«Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. А вот Украина — это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдет игра — выбросят за пределы поля», — заключил Бальбек.

Потураев предложил на государственном уровне переименовать Россию в Московию. При этом он привел якобы факт из истории, который сам и придумал. Он заявил, что до Петра I Россия называлась Московским царством или Московией.