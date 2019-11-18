Предложен способ предотвратить стрельбу в учебных заведениях

Общественная палата разработала эту методику еще весной прошлого года, отметил Козлов. Он рассказал, что ОП направила ее в регионы, однако тогда во внимание документ не приняли. За основу расчетов в каждом конкретном субъекте берется минимальный размер оплаты труда.

Оружие студента из Благовещенска проверялось за несколько месяцев до стрельбы Подробнее

В пример Козлов привел документацию для аукциона по закупке охранных услуг в строительном колледже Благовещенска, где в четверг, 14 ноября, студент открыл стрельбу. По расчетам Козлова, начальная максимальная цена работы охранника данного колледжа должна была составлять не меньше 120 тысяч рублей за суточный пост в месяц, на деле она составила порядка 106 тысяч рублей.

Конкурсы на охрану школ и колледжей сейчас выигрывают некачественные подрядчики, подчеркнул Козлов. Применение же предложенной организацией методики расчетов позволит серьезным охранным организациям выйти на рынок.

Как рассказали изданию в Минпросвещения, ведомство проводит комплекс работ по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Кроме того, представители Минпросвещения добавили, что говорить о причинах стрельбы в Благовещенске можно будет после завершения проверки.

Трагедия в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. 19-летний студент открыл стрельбу по сокурсникам. Погиб один студент, а еще трое были ранены и госпитализированы.

Нападавшего заблокировали в одной из аудитории, пока сотрудники полиции эвакуировали студентов учебного заведения. После перестрелки с полицейскими, при задержании, студент покончил с собой прямо в аудитории колледжа.