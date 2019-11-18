  • Предложен способ предотвратить стрельбу в учебных заведениях

    18 ноября 2019, 04:02

    Валерия Шафирко

    Член Общественной палаты России (ОП) Александр Козлов заявил, что проникновение вооруженных людей в учебные заведения страны можно предотвратить, если использовать методику расчета минимальной цены на услуги охраны. Об сообщил сайт «Коммерсант».

    Общественная палата разработала эту методику еще весной прошлого года, отметил Козлов. Он рассказал, что ОП направила ее в регионы, однако тогда во внимание документ не приняли. За основу расчетов в каждом конкретном субъекте берется минимальный размер оплаты труда.

    Оружие студента из Благовещенска проверялось за несколько месяцев до стрельбы

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    В пример Козлов привел документацию для аукциона по закупке охранных услуг в строительном колледже Благовещенска, где в четверг, 14 ноября, студент открыл стрельбу. По расчетам Козлова, начальная максимальная цена работы охранника данного колледжа должна была составлять не меньше 120 тысяч рублей за суточный пост в месяц, на деле она составила порядка 106 тысяч рублей.

    Конкурсы на охрану школ и колледжей сейчас выигрывают некачественные подрядчики, подчеркнул Козлов. Применение же предложенной организацией методики расчетов позволит серьезным охранным организациям выйти на рынок.

    Как рассказали изданию в Минпросвещения, ведомство проводит комплекс работ по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Кроме того, представители Минпросвещения добавили, что говорить о причинах стрельбы в Благовещенске можно будет после завершения проверки.

    Трагедия в благовещенском колледже произошла утром 14 ноября. 19-летний студент открыл стрельбу по сокурсникам. Погиб один студент, а еще трое были ранены и госпитализированы.

    Нападавшего заблокировали в одной из аудитории, пока сотрудники полиции эвакуировали студентов учебного заведения. После перестрелки с полицейскими, при задержании, студент покончил с собой прямо в аудитории колледжа.