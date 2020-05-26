Предложен механизм обязательной закупки отечественных товаров

В документе речь идет о том, чтобы государственный или муниципальный заказчик прописывал в конкурсной документации требование о том, чтобы закупаемая им продукция была отечественного производства.

Член Совфеда Константин Долгов отметил в беседе с изданием, что под «российскими товарами» подразумевается в том числе продукция локализованного производства. Он также пояснил, что степень локализации должно определять правительство. «Но в любом случае этот показатель должен быть значительным, выше 50%», — добавил Долгов.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что предусмотренные сейчас законом о контрактной системе механизмы импортозамещения («третий лишний», «ценовые преференции», «запреты») применяются только при осуществлении прямых закупок.