«Предлагает каждый день возить на работу». Таксист выбросил пассажирку из машины и избил за слишком дешевый заказ

Таксист избил пассажирку в Нижнем Новгороде за то, что «Яндекс» назначил слишком маленькую сумму заказа. Ксения рассказала «360», что предшествовало нападению.

По словам Ксении, она заказала автомобиль «Эконом», но «Яндекс» назначил на заказ машину более высокого класса, оставив сумму без изменений — 273 рубля. В итоге к девушке подъехал внедорожник, водитель которого заявил, что не повезет ее за такие деньги.

«Водитель попросил меня отменить заказ. Я встала в позу, но без претензий и упреков. Сказала, что не буду отменять заказ, и попросила отвезти меня до работы, потому что я тороплюсь. Он сказал, что не повезет за такие деньги. Я ему предложила доплатить сверху 200 рублей наличными, которые у меня были в сумке. Он сказал, что ему это невыгодно», — сообщила Ксения.

В этот момент девушка уже поняла, что с этим водителем никуда не поедет, и вызвала другую машину. Но поскольку еще сутки назад у нее была температура, решила подождать другое такси в машине. Мужчина с этим не согласился и буквально вышвырнул девушку. Все происходящее она снимала на телефон.

Пока Ксения звонила мужу, а тот в полицию, водитель уехал с места происшествия. Но после того как история вызвала резонанс, одумался и сам связался с пассажиркой.

«Он уже звонил, связывался с нами, но я думаю, что разглашать я не имею права. Он не понимает, почему он так поступил. Извинения были, предлагал возить меня каждый день на работу, я отказалась, потому что нет смысла, человеку нужно провериться. Сказал, что первый раз так поступил, что был на эмоциях, что работает всего неделю», — сообщила Ксения.

Девушка обратилась в травмпункт и зафиксировала побои. У нее синяки на ногах, болит вся левая часть. Кроме того, мужчина ударил пассажирку по голове и у нее заложило ухо. В распоряжении «360» есть справки, подтверждающие слова Ксении.

«Со стороны „Яндекса“ подтвердили, что помогут при расследовании. С полицейскими будем составлять заявление. <…> Я теперь боюсь из дома выходить, потому что, мало ли, он будет поджидать меня у дома», — заключила Ксения.

На вопрос о возможном наказании для водителя девушка ответила, что хотела бы, чтобы оно соответствовало закону. Между тем в городе активисты уже собрались найти мужчину и, не дожидаясь официального решения, наказать грубого таксиста.

«Есть рамки дозволенности [для] водителей, но такие же рамки должны быть у пассажира. Водителя я не оправдываю, так себя вести нельзя. Даже если мы и возим по минимальным тарифам, нам „Яндекс“ все доплачивает. Многие водители на пассажирах возмещают злобу, я считаю, что это несправедливо», — рассказала «360» Татьяна Голубева, которая тоже работает таксистом в Нижнем Новгороде.

После публикации видео полиция начала проверку, сообщило НИА «Нижний Новгород».