«Предлагает каждый день возить на работу». Таксист выбросил пассажирку из машины и избил за слишком дешевый заказ
По словам Ксении, она заказала автомобиль «Эконом», но «Яндекс» назначил на заказ машину более высокого класса, оставив сумму без изменений — 273 рубля. В итоге к девушке подъехал внедорожник, водитель которого заявил, что не повезет ее за такие деньги.
«Водитель попросил меня отменить заказ. Я встала в позу, но без претензий и упреков. Сказала, что не буду отменять заказ, и попросила отвезти меня до работы, потому что я тороплюсь. Он сказал, что не повезет за такие деньги. Я ему предложила доплатить сверху 200 рублей наличными, которые у меня были в сумке. Он сказал, что ему это невыгодно», — сообщила Ксения.
В этот момент девушка уже поняла, что с этим водителем никуда не поедет, и вызвала другую машину. Но поскольку еще сутки назад у нее была температура, решила подождать другое такси в машине. Мужчина с этим не согласился и буквально вышвырнул девушку. Все происходящее она снимала на телефон.
Пока Ксения звонила мужу, а тот в полицию, водитель уехал с места происшествия. Но после того как история вызвала резонанс, одумался и сам связался с пассажиркой.
«Он уже звонил, связывался с нами, но я думаю, что разглашать я не имею права. Он не понимает, почему он так поступил. Извинения были, предлагал возить меня каждый день на работу, я отказалась, потому что нет смысла, человеку нужно провериться. Сказал, что первый раз так поступил, что был на эмоциях, что работает всего неделю», — сообщила Ксения.
Девушка обратилась в травмпункт и зафиксировала побои. У нее синяки на ногах, болит вся левая часть. Кроме того, мужчина ударил пассажирку по голове и у нее заложило ухо. В распоряжении «360» есть справки, подтверждающие слова Ксении.
«Со стороны „Яндекса“ подтвердили, что помогут при расследовании. С полицейскими будем составлять заявление. <…> Я теперь боюсь из дома выходить, потому что, мало ли, он будет поджидать меня у дома», — заключила Ксения.
На вопрос о возможном наказании для водителя девушка ответила, что хотела бы, чтобы оно соответствовало закону. Между тем в городе активисты уже собрались найти мужчину и, не дожидаясь официального решения, наказать грубого таксиста.
«Есть рамки дозволенности [для] водителей, но такие же рамки должны быть у пассажира. Водителя я не оправдываю, так себя вести нельзя. Даже если мы и возим по минимальным тарифам, нам „Яндекс“ все доплачивает. Многие водители на пассажирах возмещают злобу, я считаю, что это несправедливо», — рассказала «360» Татьяна Голубева, которая тоже работает таксистом в Нижнем Новгороде.
После публикации видео полиция начала проверку, сообщило НИА «Нижний Новгород».