Предками африканцев оказались неандертальцы

Группа исследователей под руководством Джошуа Аки разработала новый метод обработки генетической информации — IBDmix. Его название отражает принцип identity by descent (IBD) — «идентичность по происхождению», где одинаковые фрагменты ДНК у двух существ говорят о наличии общего предка. Чем длиннее сегмент IBD, тем в более тесном родстве состоят индивидуумы.

Методика дает возможность отличить последовательности, принадлежащие общим предкам человека разумного и неандертальца на заре человечества (около 500 тысяч лет назад) от последовательностей, возникших в ходе эпизодического скрещивания примерно 50 тысяч лет назад.

Ранее для этого использовали принцип «эталонных популяций». Но в таких популяциях в Африке не находили ДНК неандертальцев. В новом методе, который генетики назвали «безреферентным», используются характеристики самой последовательности ДНК — длина сегментов IBD и частота мутаций.

При использовании IBDmix на африканских и неафриканских популяциях ученые обнаружили, что у всех современных людей, в том числе африканцев, присутствуют гены неандертальцев.

У европейцев и азиатов оказались как ранние, так и поздние их варианты, у африканцев — только ранние. Таким образом, африканцы контактировали с неандертальцами только в далеком прошлом, а в дальнейшем с ними уже не скрещивались.

Появление неандертальцев в Африке связывают с обратной миграцией древних европейцев на этот континент.