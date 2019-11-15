Предъявлено обвинение медсестре из Буденновска по факту заражения пациентов ВИЧ

Буденновский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставрополью предъявил обвинение по статье о халатности старшей медсестре инфекционного отделения ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП № 1» по вине которой пятеро пациентов заразились ВИЧ.

Следователи ведомства выяснили, что обвиняемая в 2018 году не обеспечила безопасное для здоровья пациентов проведение лечебных (профилактических) мероприятий.

По ее халатности пациенты были заражены ВИЧ путем контакта с периферическими венозными катетерами, один из которых был от инфицированного больного. Пострадали трое детей 2017–2018 годов рождения, а также мужчина и женщина, проходившие в этот период времени лечение в больнице.

Собранная доказательная база была направлена прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба краевого Минздрава сообщила, что пострадавшие сейчас проходят бесплатную терапию в одной из больниц Буденновска.

ВИЧ-инфицированный пациент, ставший источником заражения, лечился в больнице, не сообщив врачам о своем диагнозе.

Врачи также сообщили, что благодаря своевременному лечению у детей болезнь не проявляется.