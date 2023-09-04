Общество 04 сентября 2023, 17:48 Предельный возраст отсрочки от призыва в армию для айтишников увеличили в России Путин утвердил увеличение возраста отсрочки от призыва для айтишников до 30 лет Freepik

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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому предельный возраст отсрочки от призыва на срочную службу в армию для айтишников повышается до 30 лет. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства изменил свой указ от 2 марта 2022 года «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». В старой версии во втором пункте документа говорилось, что отсрочку от призыва на службу в армию получают сотрудники аккредитованных IT-компаний до достижения 27 лет.

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«Внести в указ <…> изменение, заменив в пункте 2 слова „27 лет“ словами „30 лет“», — написали в новом указе, утвержденном Путиным.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года. Получить отсрочку айтишники могут только во время работы в аккредитованных организациях. Категории граждан, имеющих такое право, и порядок его предоставления определяет правительство.

Изменения в прошлогоднем указе подготовило Минцифры в связи с повышением призывного возраста. В начале августа верхнюю планку для срочников подняли с 27 лет до 30.