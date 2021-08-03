Предельный размер социального налогового вычета предложили поднять

В Госдуме выступили за увеличение предельного размера социального налогового вычета. Его хотят поднять со 120 до 360 тысяч рублей. Депутаты заметили, что лимит установили более 10 лет назад.

Законопроект намерены внести на рассмотрение уже во вторник 3 августа, сообщило РИА «Новости». Инициатива принадлежит парламентариям от фракции ЛДПР и сенатору Сергею Леонову.

Текст документа опубликовал в Telegram глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Нынешний предел ежегодной суммы расходов семьи на ряд социально значимых нужд, с которого граждане вправе претендовать на социальные налоговые вычеты, составляет 120 тысяч рублей и не менялся уже более 10 лет», — напомнил он.

Депутат назвал скромными 13% от этой суммы. В год получается «чуть более 15 с половиной тысяч рублей». Принятие законопроекта, по словам Нилова, позволит людям вернуть в семейный бюджет около «47 тысяч рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период».

Порог суммы социального налогового вычета в размере 120 тысяч рублей установили свыше 10 лет назад. За указанный период он ни разу не менялся. Тем временем стоимость обучения в российских вузах, подчеркнули авторы инициативы, выросла более чем втрое, ежегодно росли цены на лекарства, а рубль обесценился почти в три раза.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года.