    14 января 2020, 15:11

    «Предельно низкая стоимость для такой картины!» Россиянин выставил за 140 млн рублей свой детский рисунок

    Андрей Фишер, Наза Салех Захи

    Необычный лот появился на «Авито». Владимир Мкртчян решил продать свою детскую картину «Красноармеец на лошади» за 140 миллионов рублей. Он рассказал «360», чем вдохновлялся и почему выставил такую цену.

    «Стоимость действительно удивительная. Она предельно низкая для такой картины. Просто сейчас деньги нужны», — отметил 41-летний Мкртчян.

    Он нарисовал этот «рисунок на миллион» в шестилетнем возрасте.

    «Когда-то я эту картину нарисовал, я был маленький, это было советское время. В своих произведениях я отражал ту реальность, которая до нас доносилась с экранов телевизоров, из книг. Мне была интересна тема гражданской войны в тот период. Ее я и отобразил отчасти», — объяснил мужчина.

    По его словам, идея продать «Красноармейца на лошади» пришла ему спонтанно, когда он разбирал свои старые рисунки в загородном доме.

    «Предельно низкая стоимость для такой картины!» Россиянин выставил за 140 млн рублей свой детский рисунок | Изображение 1
    Источник фото: Avito

    Я сейчас бросил свежий взгляд на картину и оценил ее в такую сумму. Эта картина вызвала ажиотаж у всех: либо смех, либо умиление, либо задумчивость. Это хорошо — искусство должно вызывать эмоции. Я оценил эту эмоциональную палитру в 140 миллионов рублей

    Владимир Мкртчян.

    Он добавил, что такую сумму выставил из-за безысходности, а по-хорошему надо было продавать в два раза дороже. Снижать цену Владимир не собирается.

    Мкртчян просит покупателей обратить внимание на одного из главных персонажей рисунка — лошадь, которая как будто смотрит в душу.

    «Лошадь смотрит даже мне, человеку ее изобразившему, в душу. Как известно, рука художника ведома богом, значит, ему так было угодно», — подчеркнул автор многомиллионного произведения.

    Первый потенциальный покупатель уже появился. Он сразу же спросил у Владимира, не собирается ли тот уступить в цене.

    «Я бы на вашем месте уступил немного», — написал ему заинтересовавшийся. Однако Мкртчян отказался снижать цену.

    В декабре 2019 года на «Авито» продавалась картина за один миллиард долларов.