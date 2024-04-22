Общество 22 апреля 2024, 11:25 Предавшему Трампа ради Украины спикеру конгресса предрекли отставку Американист Васильев: поддержкой Украины спикер конгресса Джонсон предал Трампа Rod Lamkey / Global Look Press

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Спикер нижней палаты американского конгресса Майк Джонсон лишь притворялся сторонником Дональда Трампа и неангажированным политиком. Об этом News.ru заявил научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Владимир Васильев.

По его словам, поддержкой выделения финансовой помощи Украине республиканец предал бывшего президента США Дональда Трампа.

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«Считаю, что Джонсон обманул Трампа. Его политическая судьба после такого незавидна. Скорее всего, республиканцы „утопят“ его при первой возможности. Хотя сейчас выборный год и смена спикера станет накладной», — отметил политолог.

Васильев добавил, что вероятная отставка Джонсона лишит Республиканскую партию контроля над палатой представителей.

На прошлой неделе Джонсон анонсировал законопроект о выделении Украине свыше 60 миллиардов долларов. В субботу на внеплановой сессии палата представителей конгресса США приняла документ, теперь он должен пройти слушание в сенате.