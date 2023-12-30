Общество 30 декабря 2023, 19:13 «Предательство!» Уголовное дело возбудили против сбежавших из России супругов-фехтовальщиков Хинштейн: уголовное дело возбудили против служивших в Росгвардии фехтовальщиков Pxhere

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Уголовное дело возбудили в отношении супругов-фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, тайно сбежавших из России в США. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что мужчина и женщина работали в Росгвардии, но самовольно оставили службу. После молодых людей уволили.

В отношении беглецов возбудили уголовное дело по статье «Самовольное оставление части».

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«Что же касается моральной стороны, то все это называется одним словом: предательство!» — заявил депутат.

Как отметил Хинштейн, супруги работали тренерами в Калифорнии, а затем один из них выступил на американском турнире по фехтованию. Мужчина публично осудил Россию, как того требовали местные правила.

Фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре, после того как они переехали в Соединенные Штаты. Супруги были военнообязанными. За нарушение закона им грозит до 10 лет тюрьмы.

При этом мать фехтовальщика Сергея Биды Елена Гришина рассказывала, что сын хотел уволиться из Росгвардии, но ему отказали. Более того, по словам Елены, у молодого человека было разрешение на выезд из страны от Минспорта.