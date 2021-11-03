Преданный хозяевами пес стал героем в Австралии

Пес по кличке Беар получил официальную награду от Международного фонда защиты животных в Австралии. Во время лесных пожаров он спас больше 100 коал из огня. Об этом истории написал сайт kp.ru со ссылкой на The Good News Network.

Беар — шестилетний пес породы австралийский кули. Хозяева сдали его в приют из-за того, что он был слишком активным и энергичным. Однако именно благодаря своему энтузиазму из приюта пес попал в отряд поисковых собак университета города Саншайн-Кост. Там его научили искать коал, и во время лесных пожаров, которые бушевали в Австралии в 2019 и 2020 годах, Беар спас из горящих лесов более 100 этих животных.

Пес получил официальную награду и стал знаменитостью — за его аккаунтом в Instagram следят почти восемь тысяч человек.

А в соседней Австралии стране — Новой Зеландии — конкурс «Птица года» впервые выиграла летучая мышь. Длиннохвостой летучей мыши присвоили этот статус, чтобы обратить внимание на угрозу виду, которую создают климатические изменения.