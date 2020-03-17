Празднование Дня космонавтики перенесут из-за COVID-19

Российские власти запретили все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Празднование Дня космонавтики не стало исключением. Мероприятие в Государственном Кремлевском дворце перенесут на другую дату.

«Новая дата еще не определена», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Роскосмоса.

Празднование Дня космонавтики должно было состояться 12 апреля. Обычно на мероприятие приглашают руководителей и сотрудников ракетно-космической отрасли, космонавтов и иностранных гостей. На торжестве выступает президент России Владимир Путин.

Накануне этого решения, 16 марта, Роскосмос объявил об отмене посещений журналистами космодрома Байконур. На 9 апреля оттуда запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» на МКС. Космодром закрыли из-за того, что власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения в стране.

Режим ЧС объявляют многие страны мира. Все новые случаи заражения коронавирусом появляются уже два с половиной месяца. Сейчас инфицированных насчитывается более 182 тысяч, а летальными исходами закончились более 7,1 тысячи случаев COVID-19.