Празднование Дня города перенесли в Омске из-за коронавируса

Жителям Омска придется отпраздновать День города позже обычной даты. Такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба. Причиной такого решения послужила угроза распространения коронавируса. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Сегодня эпидемиологическая ситуация не позволяет нам подвергать граждан риску, поэтому на заседании оперативного штаба было принято решение перенести данные мероприятия на вторые выходные сентября. В итоге праздничный концерт и салют пройдут в субботу (11 сентября), а марафон — в воскресение (12 сентября)», — заявил губернатор Александр Бурков на своей странице в Instagram.

Ограничения на организацию массовых мероприятий будут действовать в регионе до конца июля. Власти города предупредили, что праздничный концерт Владимира Преснякова также состоится в сентябре.