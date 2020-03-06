Праздник выпускников «Алые паруса» решили не отменять

«Пока также не обсуждали формат — будем или не будем его менять в этом году», — заявил Олейник и добавил, что праздник «Алые паруса» проходит в Петербурге позднее, чем ПМЭФ.

В Комитете по образованию города также подтвердили, что в настоящее время отменять мероприятие не собираются. Также там сообщили, что сейчас Комитет принимает заявки на участие в мероприятии от школьников из других городов.

Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге — это главный праздник выпускников школ. Он является визитной карточкой города и проходит с 1968 года.

Ранее оргкомитет ПМЭФ сообщил, что форум отменяется. Председатель организационного комитета форума Андрей Белоусов отметил, что такое решение было принято в интересах граждан.