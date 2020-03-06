Праздник выпускников «Алые паруса» решили не отменять
Исполнительный директор АО «Телерадиокомпания «Петербург» Андрей Олейник сообщил «Петербургскому дневнику», что традиционный праздник выпускников «Алые паруса» тенденция отмены массовых мероприятий пока не коснулась. Никаких решений об отмене или переносе еще не принимали.
«Пока также не обсуждали формат — будем или не будем его менять в этом году», — заявил Олейник и добавил, что праздник «Алые паруса» проходит в Петербурге позднее, чем ПМЭФ.
В Комитете по образованию города также подтвердили, что в настоящее время отменять мероприятие не собираются. Также там сообщили, что сейчас Комитет принимает заявки на участие в мероприятии от школьников из других городов.
Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге — это главный праздник выпускников школ. Он является визитной карточкой города и проходит с 1968 года.
Ранее оргкомитет ПМЭФ сообщил, что форум отменяется. Председатель организационного комитета форума Андрей Белоусов отметил, что такое решение было принято в интересах граждан.