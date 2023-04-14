Общество 14 апреля 2023, 14:32 Праздник выпускников «Алые паруса» проведут в Петербурге 24 июня

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Ежегодный праздник петербургских выпускников «Алые паруса» в этом году состоится 24 июня. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В настоящее время проект мероприятия находится на проверке, на антикоррупционной экспертизе. Однако уже известна траектория маршрута легендарного брига с алыми парусами. Он зайдет в акваторию Невы со стороны Васильевского острова и будет двигаться дальше между Петропавловской крепостью и Эрмитажем.

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Праздник «Алые паруса» впервые состоялся в 1968 году. С тех пор проводился с разной периодичностью, но с 2005 года — ежегодно. Он всегда проходит во второй половине июня. Дату стараются назначить на самую светлую субботу белых ночей.

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