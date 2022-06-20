Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 июня

Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 15 июня. «Невские новости» рассказали, какие мероприятия запланированы на эту ночь.

«Алые паруса» посетят около 60 тысяч человек. Каждому выпускнику школ достанется по одному билету. Праздник начнется с концерта на Дворцовой площади. На разогреве выступят молодые коллективы, которые успешно прошли кастинг, а после на сцену выйдет группа The Hatters, а также Полина Гагарина. Имя третьего хедлайнера пока держится в секрете.

Вечером по Неве проплывет символ праздника — бригантина «Россия». Корабль снабдили световым и звуковым оборудованием, поэтому его проход по реке обещает быть красивым и впечатляющим.

Дворцовая площадь и набережная ночью будут перекрыты. Никто, кроме выпускников и педагогов, попасть туда не сможет. Также вечером 24 июня будут перекрыты некоторые улицы для автомобилистов. В Петроградском, Центральном и Василеостровском районах водителям придется искать объездные пути.



Благовещенский мост также закроют для проезда машин 23 июня с 20:00 до 20:35. Затем закроют для проезда автотранспорта Дворцовый мост — он будет закрыт вплоть до 15:00 25 июня.

Выход на крыши зданий в зоне проведения торжества тоже будет закрыт — это необходимая мера безопасности.