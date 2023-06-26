Общество 26 июня 2023, 18:54 Праздник «Волжский Сабантуй» пройдет в Нижнем Новгороде 9 июля

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Ежегодный национальный праздник «Волжский Сабантуй» пройдет в Нижнем Новгороде 9 июля на площадке Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Мероприятие посвящено объединению людей разных национальностей и сохранению культурных традиций. Для гостей праздника подготовили ярмарки, угощения и концерт.

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Отмечается, что для участия в мероприятии в Нижний Новгород приедут делегации из 41 региона России.