Праздник проведут в Нижнем Новгороде в честь открытия парка «Швейцария»

Парк «Швейцария» откроется в Нижнем Новгороде 22 августа после реконструкции. В этот день пройдет городской праздник. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

На мероприятии будет организована развлекательная программа для детей, также пройдут спортивная программа, световое шоу и музыкальный концерт.

Чтобы попасть на праздник, нужно получить пропуск «Мультипасс 800». Также посетителям необходимо будет соблюдать меры безопасности по коронавирусу.

С 23 августа парк будет работать в обычном режиме для всех желающих.