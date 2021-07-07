Праздник Ивана Купалы наступил в России

Православные верующие в ночь на 7 июля отмечают Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Этот праздник в народе называют Днем Ивана Купалы.

«Рождество Иоанна Предтечи относится к числу великих праздников церкви. Рождение Иоанна Предтечи стало первым чудесным событием в новозаветной истории. Еще до рождения Иисуса Христа Бог дарует ребенка весьма пожилым людям Захарию и Елисавете, которые уже не ожидали этой радости», — рассказал РИА «Новости» председатель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Он добавил, что каждый верующий может найти в этом празднике утешение в том, что Бог может нарушить законы ради любви к человеку. Все, кто ожидают чуда, могут обратиться к Иоанну Предтеча.

«В этот день многие люди молятся Захарию и Елисавете о даровании им детей, есть свидетельства, что по молитвам дети рождались. Для каждого верующего человека этот праздник радости имеет большое значение», — подчеркнул священник.

Обычно на Ивана Купала принято водить хороводы, плести венки и прыгать через костер. При этом в этот день нельзя ничего одалживать и продавать, чтобы не обеднеть. Также запрещается купаться в водоемах, так как считается, что на Ивана Купала выходит вся нечисть, которая может затянуть под воду.