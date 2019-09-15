Праздник иконы Божией Матери отмечают 17 сентября. О чем просят Неопалимую Купину?

Православные 17 сентября отмечают день памяти иконы Божией Матери, которую еще называют Неопалимая Купина. В народе ее считают охранительницей от пожара. О традициях и поверьях этого дня — в материале «360».

Икона Божией Матери

Православные 17 сентября почитают икону Божьей Матери. Она в церковных песнопениях нередко сравнивается с Неопалимою Купиною (несгорающим терновым кустом). Его видел Моисей на горе Хорив. Как купина оставалась нетронутой во время охватившего ее пламени, так и родившая Иисуса Христа Пресвятая Дева Мария оставалась Девою до и после Рождества.

В центре иконы находится Мария с младенцем. Изображение заключено в восьмиконечную звезду. Она образована двумя четырехугольниками — красным (цвет объявшего пламени) и зеленым (естественный цвет Купины). Икона известна в русской иконописи с середины XVI века. Праздник в ее честь установили в XVII столетии.

Поверья и приметы

В этот праздник православные читают молитву, защищающую от молнии, пожара и поджога. Также икону считают защитницей людских душ от геенны огненной. Верующие просят Деву Марию помочь совладать со страстями и выжечь их грехи.

На Руси существовал обычай обходить горящий дом с иконой Богородицы Неопалимой Купины в руках. Предки очень боялись огня. До наших дней дошло множество поверий, связанных с пожарами.

Источник фото: РИА «Новости»

Люди верили, что огонь, возникший от удара молнии, можно потушить молоком от черной коровы, пивом или квасом. Также от грозового пожара могли спасти черная кошка или собака, живущие в доме. Говорили, что если в горящий дом бросить белого голубя, то пламя погаснет.

Также существовали приметы, предупреждающие о пожаре. Плохим знаком было увидеть бегущих по полу мышей, а также бегущего по деревне зайца или летящую кукушку. Интересно, что пожарную бочку нельзя было заранее готовить. Ведь таким образом человек будто бы искушал Бога.

Что делали в этот день

Праздник иконы Божией Матери в народе называли Луковым, потому что 17 сентября начинали выкапывать лук. Найти много шелухи на луке предвещало холодную зиму.

Источник фото: pixabay

Мужчины в праздник иконы Божией Матери, или Неопалимой Купины, проверяли сеновалы. Делали это при помощи вил, так хотели изгнать из сена «трясуху» и «гнетуху», а также духов болезни, которые могли напасть на скотину зимой. Вилами тыкали и в сухой мох при строительстве дома. Иногда 17 сентября на земле мог уже лежать снег. Поэтому работы в полях и огородах старались закончить до этого срока.

Именины

Именины 17 сентября отмечают Александр, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Петр, Симон, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Юлиан, Ян.