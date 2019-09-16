Праздник «Дети — наше будущее» прошел в Химках. Там помогли найти профессию по душе уже в юном возрасте
Не в шутку, а всерьез. Каждый ребенок сегодня и ведущий, и корреспондент. Ребята сразу вжились в роль телезвезд. Дети легко освоились в кадре: подросла смена. Пора уступать место молодым.
«Меня зовут Роман Сергеевич. И я хочу сегодня увидеть две площадки, сначала мы пойдем к скорой помощи, а потом к пожарным. Поехали!» — сказал Роман Сергеевич, корреспондент.
Роман Сергеевич работал на месте событий вполне профессионально. Пристал с вопросами к самому интересному герою — спасателю. Юного корреспондента интересовали совсем не детские темы.
Теперь коллега пробует себя в жанре «Журналист меняет профессию». Проверяет пульс и давление у пациента. Показатели в норме — можно снова за микрофон. Теперь Роман знакомится с огнеборцами. Он узнал: настоящий пожарный должен уметь быстро надевать защитный костюм.
«Ну, конечно же, пожарным, после такого ставиться не очень хочется. Но все-таки эта профессия тяжелая. Когда на тебе такой вес, это очень трудно ходить. Я сейчас еле двигаюсь, вы сами видите», — сказал Роман Сергеевич, корреспондент.
Узнал Роман Сергеевич все и о работе полицейских. Больше всего, как любому мальчишке, понравилось оружие.
«Я сегодня себя попробовал в роли пожарного, журналиста, врача. Журналист мне ближе, но у меня есть время, конечно же, передумать», — сказал Роман Сергеевич, корреспондент.