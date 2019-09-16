Найти свою любимую профессию еще в детстве. Кажется, о таком можно только мечтать. Но для маленьких химчан эта мечта уже стала реальностью. В парке Толстого прошел праздник «Дети — наше будущее». Ребята смогли примерить на себя роль пожарного, полицейского, врача скорой помощи и других специалистов.

Не в шутку, а всерьез. Каждый ребенок сегодня и ведущий, и корреспондент. Ребята сразу вжились в роль телезвезд. Дети легко освоились в кадре: подросла смена. Пора уступать место молодым.

«Меня зовут Роман Сергеевич. И я хочу сегодня увидеть две площадки, сначала мы пойдем к скорой помощи, а потом к пожарным. Поехали!» — сказал Роман Сергеевич, корреспондент.

Роман Сергеевич работал на месте событий вполне профессионально. Пристал с вопросами к самому интересному герою — спасателю. Юного корреспондента интересовали совсем не детские темы.

Теперь коллега пробует себя в жанре «Журналист меняет профессию». Проверяет пульс и давление у пациента. Показатели в норме — можно снова за микрофон. Теперь Роман знакомится с огнеборцами. Он узнал: настоящий пожарный должен уметь быстро надевать защитный костюм.

«Ну, конечно же, пожарным, после такого ставиться не очень хочется. Но все-таки эта профессия тяжелая. Когда на тебе такой вес, это очень трудно ходить. Я сейчас еле двигаюсь, вы сами видите», — сказал Роман Сергеевич, корреспондент.

Узнал Роман Сергеевич все и о работе полицейских. Больше всего, как любому мальчишке, понравилось оружие.

«Я сегодня себя попробовал в роли пожарного, журналиста, врача. Журналист мне ближе, но у меня есть время, конечно же, передумать», — сказал Роман Сергеевич, корреспондент.