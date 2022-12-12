Общество 12 декабря 2022, 16:39 Праздник благодарности родителям предложили учредить в России

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В России могут ввести праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь!». С такой инициативой к председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной обратилась уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, написал RT.

По словам Волынец, введение праздника будет способствовать гармонизации отношений между детьми и родителями, а также укреплению связи поколений.

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«Для родителей — улучшение отношений с детьми, профилактика одинокой старости; для детей — радость от общения с родителями, теплые отношения в семье», — добавила омбудсмен.

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