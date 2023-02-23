Общество 23 февраля 2023, 13:24 Праздник 23 Февраля обрел первоначальный смысл — глава Севастополя Глава Севастополя Развожаев: ко Дню защитника Отечества вернулся первоначальный смысл РИА «Новости»

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К празднику 23 Февраля в России вернулся первоначальный смысл, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, этому поспособствовало проведение спецоперации, потому что российские военные отстаивают безопасность Родины.

Губернатор Севастополя напомнил жителям Крыма о возвращении полуострова в состав России, а также поздравил всех с годовщиной признания независимости республик Донбасса. Развожаев добавил, что сегодня перед людьми стоит одна задача — отстоять Россию. Он уточнил, что с этого пути сворачивать нельзя, потому что «правда на нашей стороне». С началом спецоперации в России по-особенному отмечают 23 Февраля.

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«Теперь этому дню вернулся первоначальный смысл. Наши защитники вот уже год на переднем крае битвы с неонацистами. Мы молимся о каждом воине», — написал губернатор Севастополя.

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С поздравлениями в адрес россиян выступили президент Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и даже космонавты Роскосмоса. Находясь на МКС, они пожелали защитникам страны счастья, здоровья и успехов.