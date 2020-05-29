Праздничный салют в честь Дня пограничника отгремел в Москве. Кадры

Праздничный салют в честь Дня пограничника прогремел в Москве на Поклонной горе. Около двух тысяч фейерверков разных расцветок выпустили в небо.

Залпы произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа. Более 50 видов фейерверков озарили небо над Москвой вечером 28 мая. В их числе были «Ассоль», Светлана», «Вега», «Слава», «Фиалка» и «Рубин».

На Поклонной горе были размещены самоходные комбинированные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 мм, уточнила газета «Известия». На базе автомобиля КамАЗ в небо запустили порядка двух тысяч праздничных фейерверков.

В социальных сетях пользователи публикуют фотографии и видеозаписи праздничного салюта, большая часть из которых сделана с балконов многоэтажек.