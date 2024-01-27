Общество 27 января 2024, 23:20 Праздничный салют запустили в Петербурге в День снятия блокады Праздничный салют прогремел над Петропавловской крепостью в День снятия блокады Freepik

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В честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Петербурге запустили артиллерийский салют. Мероприятие провели рядом с Петропавловской крепостью.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Из-за осады скончались более одного миллиона ленинградцев. Нацисты стянулись вокруг города, прорвать их кольцо получилось с шестой попытки, с помощью операции «Искра».

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Единственным путем для доставления продовольствия в город оказалась Дорога жизни. Ее проложили по льду Ладоги.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что судьба Ленинграда, его мужество и борьба навсегда будут одной из самых трагических, но в то же время триумфальных страниц в истории России. По его словам, в стране никогда не предадут память и подвиг отцов, дедов и прадедов, прошедших жертвенный путь к Великой Победе.