Праздничный салют в честь Дня Победы прошел в Москве

Празднование дня Победы в Москве завершилось грандиозным салютом. «360» вел прямую трансляцию праздничного мероприятия.

Праздничный салют вечером, 9 мая, в столице продлился около десяти минут. Жители и гости Москвы смогли увидеть множество видов пиротехнических композиций.

В социальных сетях пользователи делятся кадрами грандиозного салюта.

Днем, 9 мая, в столице состоялся торжественный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Парадом по Красной площади прошли 11 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск ВС РФ, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, колонны силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества, а также участники Всероссийского юнармейского движения. «360» вел прямую трансляцию праздничного мероприятия.

После парада на Красной площади началось шествие «Бессмертного полка».