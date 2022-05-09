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    09 мая 2022, 22:19

    Праздничный салют в честь Дня Победы прошел в Москве

    В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня Победы

    Валерия Шафирко

    Празднование дня Победы в Москве завершилось грандиозным салютом. «360» вел прямую трансляцию праздничного мероприятия.

    Праздничный салют вечером, 9 мая, в столице продлился около десяти минут. Жители и гости Москвы смогли увидеть множество видов пиротехнических композиций.

    В социальных сетях пользователи делятся кадрами грандиозного салюта.

    Днем, 9 мая, в столице состоялся торжественный парад, посвященный победе в Великой Отечественной войне. Парадом по Красной площади прошли 11 тысяч военнослужащих всех видов и родов войск ВС РФ, курсанты и воспитанники военных образовательных учреждений, колонны силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества, а также участники Всероссийского юнармейского движения. «360» вел прямую трансляцию праздничного мероприятия.

    После парада на Красной площади началось шествие «Бессмертного полка».