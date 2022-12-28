Общество 28 декабря 2022, 19:10 Праздничный концерт «Новогодний альбом» покажут на телеканале «Москва 24»

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Телеканал «Москва 24» покажет в новогоднюю ночь праздничный концерт «Новогодний альбом», участники которого исполнят песни, известные и любимые россиянами.

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В концерте примут участие солисты таких творческих детских коллективов столицы, как Музыкальная школа Российской академии музыки имени Гнесиных, театр-студия АДМ, Детский хор радио и телевидения России. Солисты группы Uma2rman — братья Владимир и Сергей Кристовские выступили в качестве творческих наставников участников концерта.