Праздничный фейерверк ко Дню города запустили в Москве: Видео

Традиционно салют прошел на 13 площадках. Кроме того, залпы салютов прогремели также на 18 площадках в московских парках.

Салюты также запускали с барж на трех площадках в акватории Москвы-реки (Москворецкая, Лужнецкая и Коломенская набережные). В общей сложности в небо над Москвой было запущено 70 тысяч залпов.

Москва каждый год отмечает День города в первые выходные сентября. В этом году праздник выпал на 7 и 8 сентября. В эти выходные жители и гости столицы отметят 872-летие Москвы. Для гостей организаторы подготовили карнавальное шествие, театральные постановки, концерты и спортивные мероприятия. В 2019-м ВДНХ отмечала 80-летие, поэтому эта круглая дата стала главной темой Дня города. В этом же парке состоялось торжественное открытие праздника.

На праздничных мероприятиях ко Дню города уже побывали 1,7 миллиона человек, площадки на центральных улицах посетили 900 тысяч горожан.