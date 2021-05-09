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    09 мая 2021, 23:03

    Праздничные салюты отгремели по всей России в День Победы — вот как это было

    Анастасия Кукова, Нина Петлинова

    Во многих городах страны в честь 76-й годовщины Дня Победы по традиции состоялся праздничный салют. Раньше всех его увидели жители Хабаровска, за ним зрелищем смогли насладиться и в других городах.

    Праздничные салюты отгремели по всей России в День Победы — вот как это было

    Москва

    В небо над столицей выпустили более 12 тысяч фейерверков разных видов. Чтобы они были видны издалека, использовали пироэлементы на основе баллиститных порохов. Небо даже окрасили в российский триколор. Запуск сопровождался холостыми залпами батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые находятся на Поклонной горе.

    Подмосковье

    В Московской области салют можно было увидеть в разных городах.

    Санкт-Петербург

    Красноярск

    Хабаровск

    В Хабаровске было произведено 30 холостых залпов у арены «Ерофей» и в районе центральной набережной.

    Саратов

    Екатеринбург

    В Екатеринбурге расчеты исторических пушек ЗИС-3 дали 30 праздничных залпов с интервалом в 20 секунд, задавая темп пусков 500 салютных изделий.

    Казань

    Тула

    Новосибирск

    В Новосибирске запуск салюта состоялся на Михайловской набережной.

    Барнаул

    В Барнауле салют запустили почти одновременно сразу с нескольких площадок в городе, чтобы не допустить скопления людей.