Праздничные молитвы на Курбан-байрам в Москве проведут онлайн

Главный праздник мусульман Курбан-байрам в этом году проведут в Москве в онлайн-формате и без массовых молитв. Об этом рассказал муфтий столицы Ильдар Аляутдинов.

Аляутдинов напомнил, что в 2019–2020 годах Курбан-байрам и Ураза-байрам также прошли в онлайн-режиме. В Духовном управлении мусульман России надеялись, что грядущий Курбан-байрам пройдет традиционно, но ситуация с коронавирусом не позволяет сделать это, сообщило РИА «Новости».

«И в этот раз нам придется провести лишь онлайн-трансляцию праздничного богослужения: молитвы и проповеди», — сказал муфтий.

По его словам, во время праздников в Московскую соборную мечеть приходили более 100 тысяч человек. В таких условиях соблюдать противовирусные меры невозможно. Поэтому на Курбан-байрам доступ в мечети для верующих будет закрыт.

«Молитвы в мечетях проходят только при участии имамов и сотрудников. Кордоны выстраивают еще у метро, чтобы у мечетей не было скопления людей», — добавил он.

В остальное время мечети будут продолжать работать в штатном режиме. Посетителей будут пускать при условии соблюдения социальной дистанции, наличия маски и дезинфекции рук.

Курбан-байрам отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря. Празднование продолжается три дня. В этом году оно начнется 20 июля.