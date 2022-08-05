Праздничные мероприятия по случаю 83-летия ВДНХ проведут в Москве

В Москве с 6 по 7 августа пройдет более 200 мероприятий, посвященных празднованию 83-летия Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом написала «Москва.ру» со ссылкой на сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Жителей и гостей столицу ждут выступления музыкантов, спортивные активности, костюмированные парады, экскурсии и лекции.

Для того, чтобы принять участие в празднованиях, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ВДНХ.