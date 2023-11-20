Общество 20 ноября 2023, 15:06 Праздничные «маментинки» запустят в Москве в День матери

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с ИА НСН рассказала, что в День матери 26 ноября в Москве запустят праздничные «маментинки».

В учебных заведениях волонтеры «Движения Первых» раздадут миллион «маментинок» детям, чтобы они вручили поздравительные открытки своими мамам.

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В этот день в столице пройдут бесплатные лекции с психологом Михаилом Лабковским, актрисой Екатериной Климовой, писателем Александром Цыпкиным, стилистом Владом Лисовцом.