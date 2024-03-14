14 марта 2024, 17:22
Праздничные гуляния по случаю Масленицы проведут в парках Нижнего Новгорода
В четырех парках Нижнего Новгорода — Автозаводском и Светлоярском, в парках «Швейцария» и «Дубки» пройдут праздничные гуляния по случаю Масленицы. Об этом сообщил сайт newsnn.ru.
Организаторы мероприятий включили в свои программы концерты, народные забавы, выступление скоморохов, фаер-шоу, мастер-классы, раздачу блинов и сожжение чучела Масленицы, написал RT.
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Масленица
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