Сенатор: в России могут ввести новые праздничные дни

Зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский рассказал, что в России могут ввести три дополнительных праздника в году. Об этом сообщило ИА Nation News.

Речь идет о Дне космонавтики 12 апреля, Дне учителя 5 октября и Дне работников сельского хозяйства второго воскресенья октября.

Рязанский отметил, что праздники все любят, но это серьезная нагрузка на федеральный бюджет.

«Фонд оплаты труда у нас в стране составляет порядка 24 триллиона рублей. Поделим эту сумму на количество рабочих дней в году и увидим, сколько нужно средств, чтобы оплатить каждому из нас один рабочий день, который станет праздничным», — рассказал он.

Ранее на сайте «Российской общественной инициативы» появилась петиция с предложением перенести новогодние каникулы на период с 1 по 15 июля.