Общество 20 декабря 2023, 15:01 Праздничную программу подготовили для посетителей туристических инфоцентров Москвы Туристические инфоцентры Москвы подготовили праздничную программу для горожан Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Туристические инфоцентры (ТИЦ) Москвы подготовили праздничную программу к Новому году и Рождеству для горожан. Она начнется 22 декабря и продлится до 8 января. Главной площадкой станет мобильный инфоцентр на Манежной площади. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Маршруты для прогулок подготовили на каждый день. Экскурсии будут проводить профессиональные гиды. Записаться на них можно в ТИЦ на Манежной площади или в туристическом инфоцентре на Тверской площади.

Реклама

Первый маршрут проведет всех желающих по улицам Китай-города, показывая известные достопримечательности: Ильинку, Никольскую и Варварку, известную историческими храмами. Закончится экскурсия на Васильевском Спуске.

Следующий путь понравится семьям с детьми: участники вспомнят сюжеты русских сказок, осматривая скульптуры в Александровском саду, а потом прогуляются по Никольской улице и дойдут до Центрального детского магазина.

Страстной и Тверской бульвары, а также центральные площади — Манежная, Театральная и Пушкинская — покажут в рамках третьего варианта прогулок. Зрителям предложат сделать фотографии на фоне новогодних декораций.

В туристическом инфоцентре на Манежной площади запланированы викторины на темы, связанные с экскурсиями: гости проверят свои знания в истории и архитектуре столицы. Победители получат памятные подарки.

В этом году передвижные ТИЦ побывали в традиционном новогоднем путешествии в нескольких российских городах, среди которых Тюмень, Екатеринбург и Казань.

В столице уже начали открываться елочные базары и проводить выставки в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».