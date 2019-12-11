Праздничную подсветку мостов включили в Санкт-Петербурге
Северная столица готовится к Новому году. В Санкт-Петербурге включили праздничную подсветку мостов, сообщило ИА «Невские новости».
К празднику уже готовы Дворцовый, Троицкий, Володарский, Биржевой, Первый Инженерный и Первый Садовый мосты. Также ожидается, что к 20 декабря праздничные гирлянды засверкают на 59 елках города.
Для обеспечения праздничной иллюминации будет организовано более пяти тысяч точек подключений. Чтобы успеть подготовится к встрече Нового года, работы ведутся круглосуточно.
Украшения будут включаться и отключаться централизованно из единого диспетчерского центра. Исключение составят три объекта — Думская башня и елки у Казанского собора и на Дворцовой площади.