Праздничная служба в честь Троицы прошла в Коломне

Праздничная служба в честь дня Святой Троицы прошла на площади перед Успенским Кафедральным Собором в Коломне. Богослужение провели митрополит Крутицкий и Коломенский владыка Ювеналий.

На площади собрались около 300 прихожан.

Верующие говорят, что открытие храмов накануне для них — огромный подарок.

«Все так продумано сделали, даже отлично все, мне нравится, душа такая, на место встала. А то храмы были закрыты. Конечно, дома чтение молитвы — это не такая сильная молитва, в храме она общая молитва», — рассказала прихожанка Успенского Кафедрального собора Надежда Митина.

Пока что богослужения можно проводить только на открытом воздухе, на прихрамовой территории. Все верующие соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра. Для этого перед собором нанесли разметку. Прихожане были в масках.

«Правила эти прописаны как раз в постановлении Роспотребнадзора, они следующие: соблюдаем дистанцию 1,5 метра, носим маску обязательно. Если священники исповедуют, они исповедуют в масках, исповедь прихожане готовят на бумаге», — сказал викарий Московской епархии, епископ Петр.

Верующие пришли на службу в честь Троицы

Заходить в церковь можно, когда там не идут богослужения. Каждый может помолиться или поставить свечку, соблюдая меры предосторожности. Накануне праздничной службы в храме все продезинфицировали. На входе прихожанам мерили температуру, выдавали маски.

Святая Троица — один из главных праздников в христианстве, наряду с Пасхой и Рождеством Христовым. Ее празднуют в воскресенье, 7 июня. В этот день отмечают и рождение русской православной церкви (РПЦ).

Режим работы храмов в праздничный день зависит от эпидемической ситуации в конкретном регионе.

Накануне, 6 июня, православные христиане отметили Родительскую субботу. В этот день поминают всех умерших.