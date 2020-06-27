Правозащитный фонд «Русь сидящая» заявил о закрытии

Глава правозащитного фонда «Русь сидящая», который оказывал юридическую помощь осужденным и их семьям, заявила о его закрытии. Работа была прекращена с 26 июня после проигранного суда.

Об этом сообщила директор организации Ольга Романова в Facebook. Иск против фонда подал его бывший сотрудник Динар Идрисов. Как пояснила Романова, мужчина брал деньги с подзащитных, что противоречит работе организации, он был уволен. Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение, что «Русь сидящая» обязана выплатить Идрисову 1,3 миллиона рублей и обратно принять его на работу. Романова заявила, что таких денег у фонда нет, а все счета организации арестовали.

«Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов. А потом что-нибудь придумаем», — написала глава фонда.

Романова подчеркнула, что организация продолжит выполнять свою работу и принимать обращения. Однако женщина попросила временно не перечислять пожертвования в фонд, так как неизвестно «куда они пойдут».